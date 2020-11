4







di Marcello Chirico

Ma guardate un po' il caso: Immobile è ancora positivo e ci avevano detto che ad Avellino era arrivato negativo. Milinkovic Savic è giunto al ritiro della Serbia ed è risultato positivo: anche lui, per il laboratorio di Avellino, era negativo. C'è sempre del mistero in questa situazione, nessuno ci capisce più niente. Né la Procura Federale, e nemmeno le ASL. Chiaramente: in bocca al lupo ai giocatori biancocelesti, speriamo possano tornare a giocare quanto prima. Però c'è qualcosa che non quadra, qualcuno dovrebbe spiegarcelo, o almeno ci piacerebbe. Che cosa sta capitando?



Appuntamento alle ore 18: inizia la nostra striscia quotidiana con L'Osservatore Romano. Parliamo di campo e di Ronaldo: solo un indizio, occhio a Mendes...



