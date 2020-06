4







di Marcello Chirico

Due rossi e due gialli, più tutto il caos attorno a un rigore semplicemente regalato. Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, commenta la gara di ieri sera tra Lazio e Fiorentina. Durante la quale è successo davvero di tutto. Dagli orrori arbitrali, fino alla rimonta biancoceleste arrivata negli ultimi minuti della sfida dell'Olimpico.



Guarda qui la moviola di Marcello Chirico: dai cartellini ai calci di rigore, analizziamo nel dettaglio la gara della Lazio contro la Fiorentina. E no, non vi aspettate le solite polemiche: semplicemente, certe cose non ve le dicono...