Anche quando lavince nettamente per 3 reti ad 1, e tutte tre segnate su azione e non con rigori o punizioni, ci sono sempre e comunque delle polemiche.Laha fatto silenzio stampa perché non ha condiviso le, e quali sarebbero stati tutti questi errori epocali commessi dal? Alla fine, uno solo (sempre secondo i laziali e chi ha tifato per loro contro la Juve). Ovvero, il dubbio su quel pallone lavorato sulla fascia danell'azione del primo gol bianconero: il pallone era dentro il campo o oltre la linea laterale?Laziali e sodali non hanno dubbi: fuori. Quindi - per loro - la rete andava annullata. E di sicuro la gara., ribadisco: vinta 3-1 dalla Juve, sarebbe stata sicuramente diversa. Tutti costoro sanno cos'è la bombatura del pallone? Spesso è lei. Tipo stavolta, dando l'impressione che la palla sia uscita e invece sfiorava ancora la linea laterale.Ma l'infallibile VAR, quello voluto a furor di popolo per evitare errori come questo e soprattutto non favorire più nessuno (Juve in testa), adesso non va più bene? Non ci si fida più?Vadano a citofonare a Coverciano a quelli dell'AIA e si lamentino con loro. Sempre però, non solo quando gioca la Juventus.: 26 falli totali, 13 per parte. Però 5 juventini ammoniti e 1 solo laziale. Tutto normale? Non si è comunque registrata nessuna recriminazione da parte di Allegri o altri. Si discute e si discuterà solo di quel pallone se era uscito oppure no. E chissà quante altre volte accadrà durante la stagione se la Juventus dovesse mai continuare a posizionarsi tra le prime posizioni della classifica.