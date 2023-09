Che tanto per cambiare riguardano ancora la Juventus. Nel caso specifico, il suo ex presidente Andrea Agnelli, il quale si è visto di recente diminuire inibizione (da 16 a 10 mesi) e multa (da 60 a 40 mila euro) da parte della Corte d’Appello Federale per il procedimento a suo carico riguardante la contestatissima manovra stipendi, partnership e rapporti con gli agenti dei giocatori.La CAF ha pubblicato le motivazioni di questa decisione e c’è materia su cui discutere.Quindi, che la dirigenza bianconera è ricorsa a questi stratagemmi contabili per cause di forza maggiore.Stratagemmi che sarebbero stati gravi se fossero stati usati per far fronte ad esigenze di bilancio corrente, mentre invece sono stati adottati durante un periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia planetaria da Covid-19. I giudici federali la considerano un’attenuante, mentre è a tutti gli effetti una ragione sostanziale. Il vero e concreto motivo per il quale alla Juve fece ricorso a questi espedienti, finiti poi sotto la lente prima della Consob, poi della giustizia ordinaria, per sfociare infine in quell’inchiesta Prisma (che la Procura di Torino non avrebbe mai dovuto giudicare per incompetenza territoriale) su cui la FIGC ha poi determinato le proprie sentenze.Non solo: la Corte scrive pure che le violazioni hanno avuto una durata limitata nel tempo, non incidendo nemmeno sul rispetto degli impegni finanziari presi dalla società. Come dire: gli stipendi vennero poi regolarmente pagati a tutti i componenti di rosa e staff.ma semplicemente cercato di aggiustare il bilancio juventino in un momento di crisi generale dell’intero sistema calcio causa epidemia di Covid. Soprattutto se pure la Corte giudicante ha convenuto che la Juve ha adottato questa manovra perché costretta. Lo hanno scritto di loro pugno i giudici.L’impressione è sempre la stessa: pur di non contraddire la decisione presa dalla Corte d’Appello Federale la scorsa primavera, quella cioè di penalizzare ugualmente la Juventus e i suoi ex dirigenti appunto per slealtà, non c’è verso di modificare la sentenza da parte dei giudici federali, pur di fronte ad evidenti cause oggettive. Ci si limita a definirle “attenuanti”, quando al contrario rappresentano l’ennesima prova dell’applicazione distorta e forzata di un regolamento alquanto ambiguo e soggettivo.Chissà se il presidente Ferrero e il direttore Calvo lo hanno fatto presente al presidente federale Gravina nel loro recente passaggio in FIGC , oppure si sono limitati a baciare l’anello e parlare del nulla.