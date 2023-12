Oggi, 21 dicembre 2023, termina un'era, quella del dominio della UEFA sul calcio europeo. Sì, perché la sentenza della Corte di Giustizia ha aperto alla Superlega, dando di fatto ragione a chi si era battuto per essa a partire da Florentino Perez, Joan Laporta e Andrea Agnelli. Un verdetto indigeribile per molti, che inevitabilmente scatenerà anche nel prossimo futuro una cascata di reazioni contrarie, ma che comunque non perderà la sua forza rivoluzionaria e dirompente. Non si sa, ad oggi, se e quando la Superlega sarà poi davvero organizzata con il format attualmente previsto, ma ora è certo che, nel momento in cui sarà lanciata, chi deciderà di aderirvi non potrà subire nessun tipo di minaccia e discriminazione. E chi ne esce vincitore, tra gli altri, è proprio l'ex presidente della Juventus, che meriterebbe scuse da parte di chi ai tempi lo aveva insultato e dileggiato.



Nel video qui sotto il commento integrale di Marcello Chirico.