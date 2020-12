18







di Marcello Chirico

Peggio di così non poteva andare. Quello 0-3 con la Fiorentina, per di più allo Stadium, fa ancora male alla Juventus. Il giorno dopo il brutto ko i giocatori bianconeri si sono scusati sui social: prestazione decisamente negativa, il modo peggiore per chiudere l'anno. Una giornata iniziata storta già quando era stato accolto il ricorso del Napoli con la conseguente vittoria per 3-0 della Juve annullata e la decisione di rigiocare la partita; continuata ancora peggio con la sconfitta contro la Fiorentina condizionata anche dagli errori di La Penna.



Nel video qui sotto il commento del direttore editoriale Marcello Chirico