Non meritava la sconfitta, la Juventus. Anzi: meritava proprio la vittoria. Calzona avrà anche cambiato il Napoli, ma gli azzurri sono stati cinici, sfruttando le ingenuità bianconere.Quello è l'errore. Più di. E sul rigore: il tocco c'è, ma ci sono anche i contrasti. Osimhen è stato scaltro e Irrati - per non avere problemi - ha dato rigore. Ricordiamo Napoli-Inter, il contatto Osimhen-Acerbi: lì il Var non ha dato calcio di rigore, lì non c'era nulla? Beh, qui immediatamente.Il cambio, poi, è stato l'errore di Allegri: perché non Kostic? Perché non altri?