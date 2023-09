Facciamo chiarezza, soprattutto per quei censori con sempre in pugno la matita blu che sembra lo facciano apposta a non voler mai capire:. Il trasferimento forzato dell’inchiesta Prisma da Torino a Roma, deciso dalla Corte di Cassazione , stabilisce semplicemente che i magistrati torinesi non erano autorizzati ad avviare nessuna inchiesta sui conti della Juventus, perché incompetenti a livello territoriale. Il loro lavoro non viene buttato al macero, ma trasferito – per competenza – ai colleghi romani,vagliando le testimonianze e - alla fine - stabilire se rinviare tutti gli indagati a processo oppure archiviare per mancanza di elementi probatori sui sospetti di frode.I censori, però, ritengono –sulla base di quali elementi non si sa, visto che le carte dell’inchiesta non le hanno lette (confondendole coi ritagli di giornale) - che anche il Foro romano arriverà alle medesime conclusioni del pool subalpino, perché gli elementi d’accusa sono gravi e circostanziati. Quindi, Agnelli & C. non avranno scampo. Il trasferimento è solo un dettaglio che non modifica il merito dell’inchiesta.Quelli che raccontano di magistrati che non avrebbero dovuto nemmeno avviarla quell’inchiesta, svolta con gli stessi metodi usati per i terroristi., come dimostrato dal caso Orsolini archiviato a Bologna, e dall’ipotesi di reato riguardante le false fatturazioni respinta dal GIP torinese (“la Juventus non ne ha tratto vantaggi fiscali”) . Il Prisma sta perdendo i pezzi, ma c’è chi si ostina a non volerlo vedere.Men che meno il procuratore federale Chinè e il presidente FIGC Gravina, che su quanto sta avvenendo in questi mesi sull’inchiesta Juve non hanno fatto un plissé.che quei magistrati non erano autorizzati a raccogliere, e che secondo altri giudici non costituivano nemmeno reato.La possibile risposta la conosciamo già. Quindi, abusa della propria autonomia. E sbaglia. Come già fece per Calciopoli, e potrebbe averlo fatto di nuovo con Prisma. A meno che il foro romano decida di rinviare tutti a giudizio e di celebrare il processo. Ciò che ovviamente adesso sperano in via Allegri, per evitare la figuraccia. Per non parlare del tribunale del popolo, che la Juventus l’aveva condannata ancora prima della sentenza CAF.Ribadiamo: l’inchiesta Prisma è stata solo spostata di sede, non archiviata,Se hanno commesso atti penalmente rilevanti lo stabilirà adesso la Procura capitolina. Il finale della storia deve però essere ancora scritto e resta aperto a qualsiasi soluzione.In Federazione si augurino di avere avuto ragione.