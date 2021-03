La partita contro la Lazio parla di un 3-1 rifilato dalla Juventus ai biancocelesti, pur senza Ronaldo dal 1' e con molti giocatori fuori ruolo (in primis Danilo a centrocampo). Una gara dai due volti, iniziata malissimo con il gol di Correa e una prima mezz'ora in confusione, ma proseguita con la rimonta che ha portato le firme di Rabiot e soprattutto Morata, con un Chiesa in grandissimo spolvero.

Una vittoria che però non fa passare sotto traccia una controversia arbitrale legata al primo tempo: il commento a caldo di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com: