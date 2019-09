La Juve di Maurizio Sarri è ancora una creatura incompleta. Il tecnico toscano sta cercando di plasmare la squadra con le sue idee ma, come ha detto lui stesso, sarà forse impossibile vedere il suo Napoli traslato in bianconero. Le caratteristiche dei calciatori sono diverse e per questo la sua Juve sarà diversa da tutte le sue squadre precedenti: dal Napoli al Chelsea. C'è bisogno di tempo e pazienza cosa che i tifosi bianconeri sembrano non avere visto che intanto stanno già spuntando le vedove di Allegri...



L'analisi del nostro Marcello Chirico: