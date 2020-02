di Marcello Chirico

Va bene la vittoria, ma con un Brescia che era in 10 dalla fine del primo tempo, con il terzo portiere tra i pali, mi aspetto di più. Io una squadra del genere la voglio tritare, e invece la Juve ha vinto 2-0 con un gol su calcio da fermo. Abbiamo fatto una fatica immane a chiudere questa partita, col rischio al 71’ del secondo tempo con Bjarnason che, se inquadra la porta, ci poteva complicare ulteriormente la partita. Io pretendo che con il Brescia penultimo in classifica la Juve vinca in scioltezza.



SOLITO DIFETTO - Pochi tiri in porta, tanti passaggi, un tiki taka sterile, il solito difetto di questa squadra, non è mai concreta. Per me una partita è bella quando si creano occasioni e ne metti dentro abbastanza, chiudendo la partita in anticipo, per Sarri quando la palla viaggia. Non voglio arrivare a metà del secondo tempo per chiuderla. Cuadrado, rimesso nel suo vero ruolo, migliore in campo. Salta l’uomo da ala, vede la porta, la inquadra e segna. Io preferisco avere un fenomeno davanti come Cuadrado, e dietro giocassero De Sciglio o Danilo. Anche Ramsey, da mezzala, è migliorato. Perché Sarri sul 2-0 toglie Ramsey e mette Pjanic? Adesso forse lo abbiamo perso, ma potevamo risparmiarlo, la partita si era incanalata, eravamo sul 2-0.



GIOCO STERILE - Penso che oggi con Ronaldo la partita sarebbe svoltata prima, lui avrebbe segnato e l’avrebbe chiusa prima. Abbiamo preso Sarri per migliorare il gioco, ma secondo me il gioco non è migliorato, è peggiorato. Tantissimi passaggi, ma poche occasioni da rete. Sono contento del ritorno di Chiello, l’ho rivisto pimpante. Adesso deve giocare almeno mezzora con la Spal se vogliamo averlo a disposizione con l’Inter e in Champions. Mi aspetto che con Chiellini Sarri svolti la stagione.