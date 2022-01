di Marcello Chirico

Un pari che lascia l'amaro in bocca. L'1 a 1 tra Juventus e Napoli sembra essere un'occasione persa per la squadra bianconera, che non è riuscita ad avere la meglio di un'avversaria in piena emergenza. Un'occasione persa, inoltre, per accorciare la distanza con le zone di classifica che garantirebbero l'ingresso alla zona Champions League.



Nel video, il commento di Marcello Chirico, Direttore Editoriale de ilBianconero.com