La Juve si ferma: 1-1 contro l'Atalanta. Un pareggio che sa di due punti persi, di una gara che i bianconeri avrebbero potuto vincere viste le tante occasioni create ma che invece hanno pareggiato. Apre Chiesa, pareggia Freuler. Nel mezzo Ronaldo sbaglia un rigore, fatto piuttosto inusuale, e Morata si divora due gol, su cui Gollini è semplicemente miracoloso. Le colpe? Da spartire, perché vincere era necessario. E anche Doveri ci ha messo del suo: manca almeno un rosso, per ammissione dello stesso De Roon (incriminato per un duro fallo su Cuadrado) e non solo nella sua gestione... bocciata.

Tutto questo e molto altro nel video commento di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com: