di Marcello Chirico

Per il terzo anno consecutivo fuori così dalla Champions. Ajax, Lione e Porto, sempre fuori, tra quarti e ottavi. E ora? La Juve esce dalla coppa con tantissima amarezza, con una sfida che avrebbe dovuto vincere passando il turno e non l'ha fatto. Perché? Perché è una squadra mediocre. Una squadra che non può competere, che fatica sempre e comunque. Il problema sta a monte.



Marcello Chirico ne parla così nel suo video a caldo dopo l'eliminazione dalla Champions: