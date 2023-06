Nuovo appuntamento con Juvemania in cui Marcello Chirico fa il punto sulla situazione di Cristiano Giuntoli, che ancora non è stato "liberato" dal Napoli, con cui ha un contratto fino al 2024.



De Laurentiis sta facendo un dispetto alla Juve, se si fosse trattata di un'altra società non ci sarebbero stati questi problemi. Vorrebbe dei soldi da parte della Juve che però non darà. L'aria intorno a Giuntoli non è quella di un ambiente sereno.



