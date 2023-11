Ancora non si sa se Fiorentina - Juventus verrà disputata domenica sera, perché molto dipenderà dalla situazione meteo in Toscana. Al momento le autorità preposte all'emergenza sono ottimiste, in quanto la situazione è in miglioramento e il rinvio della gara del Franchi al momento non rappresenta una priorità.



La curva Fiesole ha preso una posizione netta nel comunicato ufficiale, imponendo con forza il rinvio della partita. Tuttavia, la decisione finale spetta alle autorità competenti, come la Questura, la Protezione Civile e la Regione Toscana, che hanno l'autorità e il potere di determinare se la partita Fiorentina - Juventus possa svolgersi in condizioni di sicurezza. Se le condizioni non sono adeguate, la partita sarà inevitabilmente rinviata, ma non è compito della curva Fiesole prendere questa decisione.



Nel comunicato, la curva Fiesole ha anche espresso la sua richiesta di rispetto per le vittime, un principio sacrosanto che dovrebbe essere garantito sempre. Tuttavia, vengono sollevati dubbi sulla coerenza di questo appello, considerando gli episodi passati in cui i membri della curva stessa hanno mancato di rispetto nei confronti di vittime come quelle dell'incidente dell'Heysel e Gaetano Scirea, nonché per le scritte offensive sui muri dello stadio Franchi. Si sottolinea l'importanza di rispettare tutte le vittime senza discriminazioni, compresi coloro che hanno perso la vita recentemente a Ripa di Bisanzi, nonché i giocatori della Fiorentina tragicamente scomparsi prematuramente come Borgonovo, Beatrice, Mattolini e Bertini, insieme ad altri. L'ipocrisia risulta evidente se il rispetto non è garantito in modo coerente e universale.