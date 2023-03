Stavolta la giustizia ordinaria è stata ancora più veloce di quella sportiva. Così come probabilmente qualche manina federale è stata altrettanto tempestiva nel consegnarne copia (parte o tutta, non si è capito) a Gazzetta per disinnescarne il contenuto:. Come a voler far sapere che i legali bianconeri si erano intestarditi sul nulla. Se così fosse,La successione degli eventi è stata così veloce da non poter non destare qualche fondato sospetto.Tutto è cominciato nella tarda mattinata di sabato, quando il CdS - con una rapidità non consueta per un tribunale statale - ha comunicato alla FIGC l’esito del suo, presentato solo venerdì: respinto. Com’era giusto che fosse. A ribadire quanto già stabilito dal Tar del Lazio sulla: va consegnata ai legali di controparte, a tutela delle “esigenze difensive dei ricorrenti” e a garanzia di trasparenza. Concetti che in Federazione sembrava facessero fatica a recepire, abituati come sono a gestire privatisticamente le proprie dispute e a mal sopportare tentativi di scavallamento.Dopo neanche un paio d’ore dalla notizia del ricorso respinto, il documento della discordia diventa improvvisamente di dominio pubblico perché pubblicato appunto sul sito ufficiale di Gazzetta. Da dove si è appreso il contenuto. In sintesi, nulla di che., il procuratoreche pone una questione di metodo nell’individuazione del dolo sulle valutazione dei giocatori e che si dice pronto a proseguire l’attività di indagine “ove emergano elementi necessari a corroborarne la necessità”. Stop.. Le parti si sarebbero scannate per niente? Delle due l’una: o il pool dei legali Juve ha preso una topica colossale, o su questa carta la Federazione ci ha giocato come il gatto col topo. Oppure, terza ipotesi, alla rosea è stata passata solo la velina di ciò che si volesse far uscire. Ovvero, la pagina delle conclusioni del procuratore Chiné. Magari sarebbe opportuno andare a leggere con attenzione il testo integrale prima di derubricarla a cartaccia utile per il riciclo. Essersi spesi da entrambe le parti per dei ricorsi sul nulla non avrebbe infatti alcun senso.. Tanto quanto il passaggio di materiale riservato ai giornali prima ancora che ne entrassero in possesso i legali. In Italia funziona così.