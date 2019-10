L'infortunio di Alexis Sanchez ha scatenato le ire dei tifosi nerazzurri e, come sempre quando c'è in mezzo anche la Juventus, si sono accese polemiche su polemiche, con Cuadrado bersagliato. Quando tocca ai bianconeri, quindi, la realtà viene ingigantita e pur di far parlare l'odio, si sbaglia anche nelle valutazioni.