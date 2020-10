di Marcello Chirico

Una gara che la Juve non avrebbe meritato di vincere, ma che è stata pesantemente influenzata dall'arbitraggio di Fourneau. Si sa, ai tifosi juventini non piace parlare degli arbitri e usarli come alibi degli insuccessi, ma a volte è doveroso. Dalla follia Chiesa al fuorigioco di Morata, i gialli e il rigore causato da Bonucci. Una decisione dopo l'altra, molte sbagliate, sicuramente pesanti per il risultato finale. Faranno discutere, lo stanno già facendo...



Ecco il pensiero di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com: