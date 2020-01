Lo immaginavo, anzi, ne ero certo. Dopo il mio video a commento dell’ottima (l’ho sottolineato 2 volte, ma chi si limita a leggere e commentare i soli titoli non lo ha sentito) operazione Kulusevski , chiusa dalla Juventus la sera di San Silvestro,Una situazione descritta in modo abbastanza crudo dalla stessa società nel recente prospetto recapitato agli azionisti (192 milioni) e parte rastrellati appunto tra soci e possessori di azioni Juve, in modo da rimborsare debiti, finanziare impegni già assunti e consentire la gestione ordinaria. Che in quest’ultima rientrino pure eventuali nuovi acquisti di giocatori non è stato scritto in maniera altrettanto chiara. Ricordo solo, e molto bene, che in quel prospetto si parlava in modo esplicito di “tensione finanziaria” sui conti, che a casa mia non è sinonimo di “benessere”.Questo non significa nemmeno che la Juventus sia sull’orlo del default, anche se chi non la ama ha provato a veicolare questo concetto e, ovviamente, c’è chi gli crede., già a gennaio (si spera) o comunque a giugno. In attesa dell’ufficializzazione dell’acquisto, e di sapere come verrà pagato all’Atalanta (alla quale dovrebbero andare subito 5 mln, i restanti 30 da stabilire) Paratici dovrà ora fare cassa. E con gli esuberi non sarà facilissimo, essendo noto a tutti che la Juve debba cederli per incassare.Ecco perché credo che a finire sul mercato sarà il profilo in rosa più simile allo svedese-macedone,. Non è scontato, ma probabile, considerato che il giocatore non sta convincendo a pieno Sarri e dirigenza.Sempre che Federico non si impunti per restare, come fatto la scorsa estate da altri suoi compagni. Non incassare però entro il prossimo 30 giugno più di 100 milioni potrebbe creare dei problemi.Sia chiaro, io come tutti i tifosi juventini, non vuol essere una mancanza di fiducia o il desiderio di volere a tutti i costi aprire un fronte polemico nei confronti della società, ma solo una ricerca di chiarezza.Invitare il sottoscritto a farsi i cavolacci suoi è una richiesta irricevibile,