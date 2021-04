di Marcello Chirico

Vista l'aria che tirava in settimana, sospettavo che la Juve non avrebbe vinto. E infatti ha pareggiato...



Chiaro: ha rischiato di perdere, ma anche di vincere, grazie a Bentancur che si è ricordato come ogni tanto si possa anche calciare in porta. Cosa dire? La Juve ha propiziato i due gol del Torino: il solito rinvio sbagliato di Danilo - che in quel ruolo ha faticato parecchio, e bisognerebbe usare i calciatori nei ruoli originali - e poi l'errore di Kulusevski. Io lo chiamerei Sub-Zero, come in Mortal Kombat: è sotto zero, non si vede nemmeno in campo! Titolare per l'ennesima volta e fa una pessima partita, ha sbagliato di tutto e di più. Poi, l'errore fotocopia: l'aveva già fatto con la Lazio...



Il pareggio è arrivato da Ronaldo, apparso molto svogliato: sembra che ci stia a fatica in questa squadra. A parte lui e Chiesa, gli altri poca roba. E Szczesny: quanti errori!



Pirlo si lamenta, ma per fare i cambi ci ha messo tanto. E il suo futuro? Guardate il video qui in basso, fino alla fine...