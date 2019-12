di Marcello Chirico

L'ultimo colpo della Juve, super per spesa e per talento. Ma anche i dubbi, perché tra voci e mercato "reale" c'è qualcosa che non torna. Dejan Kulusevski sarà bianconero, ormai sembra cosa fatta, e qualche interrogativo batte alla porta, voglioso di farsi spazio. La Juve che non può spendere, che fatica a far quadrare i conti ed è in recessione - per colpa di Ronaldo, aggiungono i maligni - fa segnare il colpo più ricco di un mercato ancora ufficialmente chiuso. Incredibile. E il tutto senza aver incassato un euro dalla cessione di Mario Mandzukic... Ma come fa? La risposta un paio di righe più sotto.



Il commento di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, al colpo Kulusevski e i dubbi sul mercato bianconero. Ecco il video: