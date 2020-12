Vincere il derby all'ultimo minuto, che goduria! Sì, ma come stiamo ripetendo dalla fine della partita di ieri all'Allianz Stadium, non può passare tutto in cavalleria: ci sono diversi aspetti da migliorare per il proseguimento della stagione. I bianconeri sono stati costretti a strappare un successo sofferto e il solito Szczesny ha dovuto salvare il risultato...

In attesa di sentire anche il suo commento fra un'ora ne "L'Osservatore Romano", questa è l'analisi di Juve-Toro da parte di Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com: