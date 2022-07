La Juventus sta rivoluzionando la sua difesa. L'addio di Giorgio Chiellini che si è trasferito al Los Angeles, il futuro di Matthijs de Ligt che è ancora in bilico ma piace al Bayern Monaco e per cui ci sono già stati colloqui con la società bianconera. L'arrivo dal Frosinone del classe 1998 Federico Gatti. Il primo obiettivo della Juve però era Kalidou Koulibaly del Napoli che è definitivamente sfumato in quanto ha l'accordo con il Chelsea. Alla Vecchia Signora però si accosta molto Gabriel dell'Arsenal. Il direttore editoriale de IlBianconero.com Marcello Chirico ha commentato il mercato difensivo della Juventus nel video seguente.