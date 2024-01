Tutti i gol nella ripresa? Beh, il Lecce ha giocato per 60 minuti con il coltello tra i denti. La Juventus però si è dimostrata diversa. Migliorata. Nessuno si aspettava i 3 gol al Via del Mare, ma i bianconeri si sono imposti con forza.



Ora i bianconeri potrebbero costruire questo scenario qui: se dovessero vincere contro l'Empoli, si troverebbero primi con l'asterisco come prima. Ma con quattro punti di vantaggio, non uno. L'Inter gioca a Firenze, quando rigiocherà con l'Atalanta: magari vincerà ancora e la Juve non terrà lo stesso ritmo.



Al momento, però, i bianconeri sono davanti. Davanti alla squadra con il capocannoniere, miglior attacco, migliore difesa, la rosa più forte del campionato. Il Napoli, l'anno scorso, ha dato piste a tutti. L'Inter non ci riesce...



