Laè spettacolare, divertente, bella da vedere. Hanno le qualità che ladi Allegri non ha.Hanno un gioco, e Allegri non ce l'ha. Hanno attaccanti, e i "men" non ce l'hanno. Braghin e il suo staff hanno fatto un ottimo lavoro, hanno dato mentalità e gioco. Ed è arrivato il passo in avanti che la stessa società si augurava.Sorvolo sul rigore concesso al Milan, poi parato da Peyraud su Giacinti: ormai sembra si stiano uniformando a quanto vediamo nel calcio maschile.Comunque, c'è da prendersi stretta questa vittoria. E lodare le ragazze. Tra poco arriva la Champions League, per un'impresa che sarebbe storica...