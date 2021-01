La Juventus batte 3-1 il Sassuolo e centra le terza vittoria consecutiva, dopo quelle contro Udinese e Milan. Un ruolino di marcia che finalmente torna a essere "da Juve", anche se la prestazione non ha convinto appieno. La squadra di Sassuolo ha messo in difficoltà quella di Pirlo pure con l'uomo in meno, agguantando addirittura il pareggio dopo il primo vantaggio bianconero.

Tutti i pregi e le criticità della Juve che ha sconfitto il Sassuolo le potete ascoltare in sintesi nel commento a caldo di Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com