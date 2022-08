Non si è chiusa bene, la tournée della Juventus. E non solo per la sconfitta contro un forte Real Madrid.



Tant'è: il rigore per i blancos era giusto, forse ce n'era uno anche su Di Maria. Forse. Comunque, complessivamente, il Madrid ha creato di più. E ho visto dei passi indietro da parte della squadra: vedo sempre poco gioco, nessuna idea e nessun tiro in porta.



A parte Bonucci e il colpo di testa di Bremer, deviato da Kean, si esaurisce tutta la produzione della Juventus. Anche Di Maria non è riuscito a esprimersi ai suoi livelli, probabilmente per stanchezza.



La verità è che senza Pogba, la squadra ha perso tanto. I giovani dovranno fare apprendistato, ecco perché la società deve fare uno sforzo e andare a prendere Milinkovic Savic.



