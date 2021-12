La Juventus ha battuto il ​Malmö 1-0 all'Allianz Stadium, e grazie al miracoloso 3-3 dello Zenit San Pietroburgo contro il Chelsea i bianconeri passano il girone di Champions League come primi del raggruppamento! Un risultato inatteso, che deve far gioire gli juventini ma allo stesso non deve cancellare quelli che possono essere i problemi palesati dalla squadra di Allegri anche stasera contro il fanalino di coda svedese.

Nel video qui di seguito potete ascoltare le considerazioni su temi e giocatori di Juve-​Malmö, ad opera di Marcello Chirico direttore editoriale de IlBianconero.com: