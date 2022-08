. Può sembrare un luogo comune ma, purtroppo, corrisponde a pura verità, e il recente caso Rabiot lo dimostra in modo palese. Così come quello parallelo di. Due situazioni parecchio simili: spacciati tutti e due come grandi affari, rivelatesi entrambi due enormi errori. Sia dal punto di vista tecnico (due delusioni totali) che di quello finanziario (uno spreco di risorse).Nelle ultime ore è stato però il caso del francese a fare maggiore rumore, causa un ulteriore motivo:. Ed ovviamente il figliolo non ha osato mettere becco nella questione, succube com’è della madre. La quale è riuscita a chiedere allo United 10 milioni di stipendio netti per il bimbo e altrettanti per la propria commissione.Tant’è vero che, appena i Red Devils hanno proposto 20 milioni per l’acquisto del cartellino, alla Continassa hanno accettato al volo. Sottovalutando , probabilmente, il fattore Veronique, decisivo ai fini della trattativa, che è infatti saltata. Impedendo in questo modo al club di fare mercato, sostituendo il francese con un altro centrocampista , più funzionale alle necessità della squadra e, magari, anche più bravo.e, aspetto non affatto secondario, portandosi così in casa una procuratrice addirittura più scomoda della buonanima di Mino Raiola.Cheeppure l’allora DS bianconero Paratici era talmente affascinato dal giocatore che fece finta di non vederlo, trascinando la Juve dentro un problema gigantesco, dal quale se ne potrà uscire sganciando qualche milioncino a Veronique, una specie di “tangente” per convincerla a trasferire il figliolo a Manchester, oppure solo alla naturale scadenza del contratto, tra un anno. Quando,Com’è già capitato con Dybala. Com’è accaduto ancora con Ramsey, col quale c’ha rimesso pure dei soldi pur di sbarazzarsene dopo due stagioni trascorse più al JMedical che sui campi d’allenamento della Continassa. Com’è probabile potrebbe finire anche con, che nessun club è disposto ad acquistare all’improponibile cifre per la quale è attualmente iscritto sul bilancio bianconero (45 milioni) ed a pagarlo tanto quanto incassa ora a Torino (5.5 milioni).