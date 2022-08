Meno die il guardaroba della Signora è ancora incompleto. È arrivatoma, come già detto giustamente da, non può colmare lui da solo tutte le lacune ancora aperte dellaattuale, al massimo potrà fornire dalla fascia sinistra un contributo di cross e assist e dare una mano – insieme a, dall’altra parte – aper aiutarlo a centrare la porta avversaria con la stessa frequenza che aveva alla. Servirà inoltre a rimpiazzarefino al suo rientro definitivo in campo, come minimo fino ad ottobre. Non sarà però il serbo a spostare gli equilibri, non ne è in grado.Così come non penso cheabbia spiccate attitudini difensive e possa dare quindi una mano anche al reparto arretrato , come spesso chiede ai suoi giocatori Allegri (uno per tutti, il buon vecchio).A questo proposito, poco si spiega la decisione di fare a meno di, se non con un’unica spiegazione: abbassare le richieste dell’Eintracht proprio per Kostic.E comunque adesso, sulla corsia difensiva mancina già sofferente di suo e con un Alex Sandro in fase down da almeno un paio di stagioni, bisognerà arrangiarsi con De Sciglio e il solito multitaster Danilo, se – com’è altamente probabile – non dovesse arrivare nessun terzino sinistro. Gli stessi che dovranno alternarsi pure sulla fascia bassa di destra.Ilha perso (si spera solo per 5 settimane), non ha ancora recuperato, oltre anon si è ancora liberato di nemmeno uno trae di conseguenza non ne è arrivato nessun altro. Si punta da anni sue, come sempre, non arriva mai (e non stiamo nemmeno parlando di un top in quel reparto). È però finalmente stato sottoscritto il rinnovo di, quasi per necessità, considerando chenon resterà nemmeno stavolta. Cosa che invece farà, il solo che nell’amichevole con l’Atletico ha provato a tirare in porta almeno una volta (l’unica di tutta la partita nello score bianconero). Si dovrà puntare insomma sugli under 23 più per esigenze tecniche che per reale convinzione.In, conche non ha ancora ricominciato ad allenarsi col gruppo etroppo indisciplinato e inaffidabilr, i solinon bastano di sicuro.è un ‘opzione, ma pure lui viene usato un po’ dappertutto. Si parla tanto di, ma è un tipo di attaccante che non piace tanto ad Allegri , e i tentativi per riportare a casa– che invece Max rivorrebbe – finora sono tutti falliti. Chiaro però che se l’unico prendibile sarà l’olandese, meglio lui che niente.