di Marcello Chirico

Chi si aspettava l'uscita dagli ottavi della Champions per mano del Porto? Pochi. Pochissimi. E i lusitani hanno dimostrato di essere una squadra, mentre la Juve non l'ha mai fatto.



Abbiamo commesso lo stesso errore: si è sopravvalutata la Juventus. E nonostante veda sui social riferimenti all'arbitro, a Cristiano e a quella barriera messa così male, credo che i problemi siano altri. Quelli sono episodi, dettagli: il problema è più profondo.



L'avevamo individuato già alla seconda giornata, con la Roma, ed è sempre una questione sempre legata al centrocampo. Pirlo sta facendo apprendistato alla Juventus e decisamente commette degli errori. Io la sua impronta non la vedo, ma chiediamoci pure che squadra gli è stata messa a disposizione: è mediocre.



Bisogna comprare dei signori centrocampisti e quando Paratici dice che la squadra è difficilmente migliorabile, semplicemente, sta mentendo. La mediocrità della Juve si vede nei 70 minuti di superiorità numerica: la differenza è che il Porto è una squadra organizzata, sa cosa deve fare. E si è difesa fino alla morte, riuscendo pure a fare gol, proprio quando la Juve pensava di averla fatta franca.



Possiamo fare poi a meno di Cristiano Ronaldo? Quando ci abbiamo provato, non è stato fatto risultato. Salvo solo Chiesa: un fuoriclasse, ma senza una squadra a supporto. Avranno dato pure tutto, ieri sera, ma l'hanno fatto male...