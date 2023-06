Si comincia a discutere del mercato, anche se attualmente alla Juventus la priorità è quella di cedere giocatori per raccogliere fondi e permettere così nuovi acquisti. Sono in mostra tutti i gioielli, da Vlahovic a Bremer, passando per Chiesa e persino il promettente giovane Iling.



È comprensibile che il sacrificato possa essere l'attaccante serbo, specialmente dopo le performance deludenti durante il suo primo anno e mezzo in maglia bianconera, fortemente influenzato anche dai continui problemi fisici, in particolare la pubalgia. Tuttavia, è sorprendente che il difensore brasiliano e Chiesa stiano anche loro per "finire sul mercat"o. Bremer ha concluso una buona stagione, mentre Federico non è stato all'altezza delle aspettative, in parte a causa di un recupero fisico più lento del previsto dopo l'intervento al ginocchio. Va ricordato che anche Del Piero, dopo un intervento al legamento crociato, ha impiegato due anni per tornare ai suoi livelli.



Tuttavia, è importante considerare che, sebbene sia necessario cedere giocatori, non si dovrebbe svendere tutto il materiale di valore. L'approccio attuale sembra essere una vendita a saldo di tutti i giocatori di prestigio. In attesa della decisione definitiva dell'UEFA, se ci sarà una squalifica dalle competizioni per un solo anno, la Juventus dovrà impegnarsi al massimo per qualificarsi alla Champions League nella stagione 2024/2025.



