La Juventus ieri contro la Sampdoria ha ottenuto una vittoria per 3-2 che dà ossigeno all'ambiente perché è il secondo successo consecutivo e ha permesso finalmente all'Allianz Stadium di festeggiare i 3 punti in questo difficile avvio di stagione. Ma ancora la Juve presenta parecchi difetti, alcune crepe che pure nelle vittorie danno la sensazione di una squadra superficiale e con scarsa autorevolezza in campo rispetto agli anni migliori.

Tutte problematiche che sono state analizzate dal nostro direttore editoriale Marcello Chirico nelle sue pagelle del giorno dopo: