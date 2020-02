di Marcello Chirico

Il direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico commenta la partita della Juve contro il Milan. Una partita di cui si salva solo il risultato perché la prestazione della squadra di Maurizio Sarri è stata ancora una volta molto deludente. La Vecchia Signora è stata salvata da un discusso calcio di rigore assegnato per tocco di mano di Calabria su tiro di Cristiano Ronaldo. Una decisione che ha causato polemiche furiose, polemiche che però non prendono in considerazione gli episodi contro la Juve, tipo la gomitata di Kessie da rosso nel primo tempo.



L'analisi di Milan-Juve nel video: