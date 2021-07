Ieri la Juventus ha fatto la prima vera sgambata agonistica alla Continassa in questo calcio estivo, con l'amichevole vinta 3-1 sul Cesena. Una Juve che in realtà aveva pochi elementi della prima squadra e tanti giovani, che hanno avuto modo di mettersi in mostra, chi meglio chi meno bene. E anche chi non c'era proprio per punizione, come Nicolò Fagioli, Frabotta e Di Pardo. Tutto questo, sempre con un occhio al mercato che procede in parallelo.

Nel video seguente tutti i commenti e le considerazioni su Juve-Cesena e sulle trattative del momento, da parte del nostro direttore editoriale Marcello Chirico: