Dopo il pareggio nell'incontro di Bergamo, Massimiliano Allegri ha espresso la sua soddisfazione per la performance della squadra durante una conferenza stampa. "I ragazzi hanno dato il massimo in una partita impegnativa", ha dichiarato l'allenatore. Ha sottolineato l'importanza di ottenere un risultato positivo in una trasferta tradizionalmente complicata, e la Juventus è riuscita a portare a casa un punto, come una squadra determinata a raggiungere il proprio obiettivo. "Certo, avremmo potuto fare meglio", ha aggiunto Allegri, "e su questo dobbiamo lavorare per migliorare."



Allegri è al timone della squadra da tre anni, ma finora i miglioramenti non sono stati evidenti. Anzi, la qualità del gioco sembra essere regredita. La Juventus aveva già affrontato l'Atalanta durante l'estate in un'amichevole a Cesena, terminata anch'essa in un pareggio per 0-0. Tuttavia, in quell'occasione, la Juventus aveva offerto una migliore prestazione. Un mese e mezzo dopo, i progressi sembrano evidenti nella squadra di Gasperini, mentre quelli della Juventus non emergono. Nell'ultimo incontro, la Juve ha sembrato giocare per evitare la sconfitta, registrando solamente 2 tentativi in porta durante 95 minuti di gioco.







Nonostante ciò, Allegri si è detto soddisfatto del punto ottenuto, poiché questo ha permesso alla Juventus di mantenere il quarto posto in classifica, tenendo sotto proprio l'Atalanta. Questione di tempo.