4







di Marcello Chirico

Male, malissimo. Non tanto per il risultato quando per la prestazione. Al primo vero big match della stagione la Juventus non ha convinto affondando 0-2 contro il Barcellona. Tanti (troppi? QUI la nostra analisi) giovani e poca esperienza. Molta confusione, soprattutto. Prima sconfitta da allenatore per Andrea Pirlo che il giorno dopo il ko è stato bersagliato dalle critiche. L'ex centrocampista ha iniziato un percorso pieno di curve e tornanti, la squadra ancora non decolla e ieri sera è arriva



Qui sotto il direttore editorialista Marcello Chirico commenta la sconfitta col Barcellona.