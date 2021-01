di Marcello Chirico

La Juve ha iniziato il nuovo anno con il piede sull'acceleratore. Dopo la vittoria contro l'Udinese è arrivata quella - importantissima - col Milan. Tante certezze nella notte di San Siro: dalla doppietta di Federico Chiesa al ritrovato Dybala, passando per una prestazione di squadra convincente che può rappresentare un punto di svolta della stagione. Vincere contro la capolista non era facile, la Juve l'ha fatto con due giovani: dopo i due gol di Chiesa è stato Weston McKennie a chiudere la partita sul 3-1. Tre reti e tre punti da mettere in tasca, nonstante le assenze importanti di tre titolari come Cuadrado, Alex Sandro e Morata. Sullo sfondo, qualche errore arbitrale.



Il commento del direttore editoriale Marcello Chirico