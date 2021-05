di Marcello Chirico

La Juve ce l'ha fatta: ha portato via tre punti importanti che la tengono ancora in corsa. E per fortuna che in porta c'era Gigi Buffon, che ha parato un rigore come Szczesny, ma ha avuto tutt'altro apporto e importanza. Per me avrebbe potuto continuare a fare il secondo, ma è una scelta sua.



Non è stata una vittoria semplicissima: la Juve ha concesso al Sassuolo 19 tiri e nel primo tempo i neroverdi hanno fatto meglio dei bianconeri.



Sabato sera arrivano da Milano quei signorini che dicono di voler sbattere la Juventus dalla Champions League: ecco, so che siamo abituati ad altri traguardi, ma stavolta bisogna tirare fuori soprattutto l'orgoglio. A Napoli sono già convinti di aver ottenuto il risultato. Ma vanno a Firenze. E la Juve incontra l'Inter. Vi ricorda qualcosa?



