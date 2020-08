Come sarà il nuovo mercato della Juve? I bianconeri hanno già piazzato i primi due colpi con Dejan Kulusevski (annunciato già a gennaio) e Arthur Melo (scambiato col Pjanic), Paratici sta lavorando per portare a Torino l'attaccante giusto che possa giocare al fianco di Ronaldo e un regista per completare il centrocampo dopo l'addio del bosniaco. Dall'altra parte c'è il mercato in uscita, che finora ha visto protagonista - oltre a Pjanic - solo Blaise Matuidi che oggi ha risolto il contratto con la Juve e ha già l'accordo per giocare in MLS nell'Inter Miami. Non solo esuberi da piazzare però, si parla anche di possibili sacrifici: Agnelli è stato chiaro, possono esserci cessioni importanti come ai tempi di Luciano Moggi.