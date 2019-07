di Marcello Chirico

De Ligt è arrivato. Ora, è ufficiale. Con un saluto a tutti quelli che non ci credevano o non speravano nel colpaccio. E invece Fabio Paratici ci è riuscito. Lui, su cui correvano ancora molti dubbi dopo la separazione da Beppe Marotta, andato all'Inter, e che invece ora sta convincendo tutti. Ma proprio tutti. Bravo, tempestivo, oculato e prezioso. Così sta costruendo la sua Juventus, realizzando colpi da sogno, quelli che fino a poco tempo fa nessun tifoso avrebbe immaginato: prima Cristiano Ronaldo, ora De Ligt. E ancora non è finita...



Le ultime sul mercato nel video di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com: