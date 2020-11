5







di Marcello Chirico

"Ronaldo? Noi possiamo permettercelo, a volte succedono cose straordinarie. E' normale che venga accostato al Psg. Noi facciamo parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l'ultimo mercato". Così Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, ha parlato nei giorni scorsi e aperto le porte a un clamoroso colpo di mercato. Ronaldo via dalla Juve per il Psg, in queste ore non si parla d'altro. Si fa o non si fa? Ma, soprattutto, conviene?



A queste domande e a molte altre ancora Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, risponde così: