Solito preventivo chiarimento prima di entrare a fondo nel tema:Primo, perché il campionato non può privarsi di uno scontro diretto come questo. Secondo, perché le vittorie a tavolino le ho sempre ritenuteDetto ciò, dopo aver letto le motivazioni del Collegio di Garanzia in merito alla decisione di far rigiocare questa partita,Una decisione abnorme, frutto di giochetti politici che, però, sembra andar bene a tutti: ai diretti interessati, alle istituzioni, ai media. Lo dimostra l’assordante silenzio generale ( da noi del BN già evidenziato il giorno successivo all’annuncio del dispositivo della sentenza ), lo conferma ancora di più l’atteggiamento della Federazione, giratasi dall’altra parte per non guardare.Proprio quello che ha fatto il presidente, molto più concentrato in queste ore sulla propria rielezione anziché preoccuparsi di un protocollo anticovid strappatogli davanti alla faccia, prima dae poi da. Non escludo che il suo atteggiamento pilatesco sulla sentenza Coni. Ovvero, far finta di nulla in modo da non perdere voti per strada.Ci vuole poco per dedurre che la decisione del Coni sia stata la classica fregatura messa in piedi con assoluta maestria. Basta leggere appunto le motivazioni della sentenza, seppur scritte nel peggior burocrotase possibile e infarcita pure da frasi in latino in modo da mescolare meglio le carte (anche questo rientra nella tattica).In pratica, quella che prevede l’esecuzione dei tamponi il giorno prima di una gara da parte delle società sportive e permettere così di scendere in campo ai soli negativi, ma al tempo stesso consente pure di non farlo, mettendo sullo stesso piano di un cittadino qualunque anche i giocatori.Questione di commi, e quindi di arzigogoli burocratici.Domanda:Ed evitare si verificassero intromissioni gerarchiche o accavallamenti normativi? Considerando che al Collegio del Coni sono stati sufficienti meno di 50 minuti di seduta per ribaltare le decisioni prese dalla giustizia sportiva, dimostra che non è così e che quel protocollo è stato – permettetemi – scritto coi piedi.Tutto questo dovrebbe spiegarcelo il presidente federale, strenuo difensore di quel protocollo ma attualmente troppo impegnato nella propria campagna elettorale. Come insegnava il Guicciardini, prima il particulare poscia l’universale.