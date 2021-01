di Marcello Chirico

Il tema del giorno è ovviamente la bizzarra richiesta presentata dal Napoli, di non giocare, di rinviare, la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli. Praticamente, una replica di quanto accaduto a ottobre.



Le motivazioni addotte erano due: i troppi casi registrati in Emilia Romagna e poi la mancanza di pubblico, perché ADL voleva la cornice di pubblico. Mio pensiero: c'entrano anche i pochi soldi che i due club si dovranno spartire, molto pochi rispetto al classico match in Arabia Saudita. De Siervo dice che è stata una provocazione, l'ha buttata a ridere. Ma non ha smentito: il Napoli non voleva giocarla, così come non voleva farlo a ottobre.



Il vero problema? La debolezza della FIGC. Nel podcast qui in basso, vi spiego il perché...