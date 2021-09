La Juventus all'Allianz Stadium ha fallito l'appuntamento con la prima vittoria in questo campionato. Nella 4^ giornata di Serie A è arrivato un 1-1 col Milan che ha il sapore della beffa ma soprattutto della frustrazione. Un ottimo inizio, che ancora una volta si è tradotto in un risultato diverso dai 3 punti. Al gol lampo di Alvaro Morata, e a un generale dominio iniziale, andato via via affievolendosi, ha risposto nel secondo tempo il pari di Ante Rebic.

Questo è il commento a caldo di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com