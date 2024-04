La Juventus avrebbe meritato di vincere con il Milan? Per me sì. Per quello che ha creato, di fatto. Oltre il tiro di Loftus-Cheek, i rossoneri hanno fatto poco. Tutto il resto l'ha fatto la Juve, che nella ripresa ha macinato occasioni.



Nel calcio funziona così: se segni, vinci. Se non lo fai, fai un bel risultato così: zero a zero. E no, non sono contento. Allunga i tempi della qualificazione Champions, che non va basata sugli altri - come pensa e immagina Allegri -, ma sul proprio percorso.



Il girone di ritorno è stato un disastro. 13 partite per 13 punti. Media da retrocessione. E' normale per la Juve?