Il contratto di Paulo Dybala continua a tenere banco. Il rinnovo slitta e la firma non arriva (QUI), nonostante le parti siano sostanzialmente arrivate a un'intesa di massima già diverse settimane fa. Così la preoccupazione tra i tifosi cresce a sei mesi dalla scadenza del contratto, con il numero 10 che non ha ancora messo nero su bianco la voglia di resta in bianconero.



"Juve, ma è giusto impegnarsi con quel contrattone a Dybala? Non affidabile, si può anche perderlo a zero...".

Il commento di Marcello Chirico nel video di seguito: