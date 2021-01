di Marcello Chirico

Una buona vittoria, tre punti fondamentali, però la prestazione non è stata particolarmente esaltante. Momenti buoni, sì, ma anche altri in cui la squadra ha giocato male: nel primo tempo, ancora troppi spazi lasciati all'Udinese, e infatti è anche arrivato il gol di De Paul. A proposito, apro una parentesi: se avessero annullato quel gol alla Juve, con la tessa dinamica, mi sarei arrabbiato. Così come mi sono arrabbiato a Ramsey, che ha dell'incredibile. Regole assurde e applicazioni ancora più assurde!



Molte amnesie anche in fase difensiva, e guardate il gol subito: non è la prima volta che la Juve prende gol così. Note positive? Vedo Chiesa in grande crescita, Cristiano Ronaldo sempre straordinario e... poi serve una quarta punta. Pirlo ha detto che arriva, che deve arrivare. Penso che ci si stia orientando molto su Giroud: è in scadenza con il Chelsea, con cui Paratici ha ottimi rapporti. Per me è il migliore in assoluto.



Guardate il video qui in basso.