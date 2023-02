Dopo il ciclone CAF con conseguente penalizzazione, l’argomento era scomparso dall’ordine del giorno, ma dopo il brutto (e sfortunato) debutto in Europa League è tornato prepotentemente d’attualità. Sui social, ma anche sui giornali. Lo è anche all’interno del club? Come tutti gli allenatori di questo mondo, la vita di un allenatore è determinata dai risultati, perciòUtilizzo però il condizionale perché non tutto potrebbe essere così scontato pure per Max. A cominciare da quel contratto, così lungo e pesante, che la proprietà gli ha fatto sottoscrivere 2 estati fa, sotto la spinta di Andrea Agnelli – suo principale sponsor – ma anche col consenso di Elkann, che del tecnico livornese è grande estimatore. Tant’è vero che, non più tardi di una settimana fa, John si era incontrato con Allegri rinnovandogli la propria fiducia e paventando pure una possibile ed ulteriore estensione dell’attuale contratto.Soprattutto con quel biennio di permanenza previsto dall’accordo in essere e che gioca a favore del tecnico, un tipo parecchio orgoglioso e non consueto a gettare la spugna. A meno che, come accaduto nel 2019, qualcuno non lo obblighi a mollare. Esercitando magari la famosa clausola della rescissione consensuale, mai però confermata dalla società. Di sicuro Max non è nemmeno uno disposto a fare sconti e regali al club, e lo ha ampiamente dimostrato in occasione del primo esonero.Se giovedì prossimo la squadra – dopo il disastro in Champions - dovesse uscire anche dall’Europa League, qualche ragionamento in più sulla panchina lo inizierebbero a fare anche alla Continassa. Da qui a dare però per scontato l’addio a giugno ce ne passa, perché non dipenderà solo dal risultato di Nantes.È poco tecnica. In sintesi: non è forte come le Juventus allenate in precedenza dal Max, e tutte vincenti. Vero però che gli acquisti estivi sono stati fatti ascoltando i consigli del Max, ma a questa osservazione lui replica dicendo che Pogba non lo ha mai avuto, Chiesa è stato pronto solo fine gennaio, Vlahovic lo ha bloccato la pubalgia e Di Maria è stato spesso infortunato. Morale, la Juve che aveva progettato con la dirigenza a luglio non l’ha mai potuta schierare.Vuoi per gli imprevisti arrivati dall’esterno, ma anche perché - oltre ad essere incompleta - la squadra non migliora, è rimasta quella di quest’autunno, coi suoi mille difetti. In campionato e in coppa. E lo fa arrabbiare.Ma è anche vero che in sei mesi Allegri non è riuscito a cambiarla. Indipendentemente dalla penalizzazione, questa Juve sarebbe comunque a 18 punti dal Napoli capolista, fuori dalla Champions e con un piede out anche dall’Europa League per demeriti propri. E chi ci lavora sopra è lui, non altri.Quindi: rosa non sufficientemente all’altezza, o allenatore incapace di farla rendere al meglio?